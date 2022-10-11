«Дороги, мосты, админздания». В Луганской области оккупанты минуют «все подряд», чтобы остановить наступление ВСУ — ОВА 11 октября, 11:44 Разрушенный Лисичанск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области оккупанты минуют дороги, чтобы остановить наступление ВСУ, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Оккупанты минуют все подряд - дороги, мосты, админздания, таким образом они пытаются остановить наступление ВСУ", - написал он в Telegram.

По его словам, как только военные предоставят информацию, что в освобожденный населенный пункт можно заходить — сразу помогут местному населению.

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"Завезем гуманитарные наборы, медикаменты, средства связи, теплые вещи", - заявил глава области.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

