«Дороги, мосты, админздания». В Луганской области оккупанты минуют «все подряд», чтобы остановить наступление ВСУ — ОВА
Разрушенный Лисичанск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Луганской области оккупанты минуют дороги, чтобы остановить наступление ВСУ, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Оккупанты минуют все подряд - дороги, мосты, админздания, таким образом они пытаются остановить наступление ВСУ", - написал он в Telegram.
По его словам, как только военные предоставят информацию, что в освобожденный населенный пункт можно заходить — сразу помогут местному населению.
"Завезем гуманитарные наборы, медикаменты, средства связи, теплые вещи", - заявил глава области.
Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.