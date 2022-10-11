«Дороги, мосты, админздания». В Луганской области оккупанты минуют «все подряд», чтобы остановить наступление ВСУ — ОВА

11 октября, 11:44
Поделиться:
Разрушенный Лисичанск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный Лисичанск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области оккупанты минуют дороги, чтобы остановить наступление ВСУ, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Оккупанты минуют все подряд - дороги, мосты, админздания, таким образом они пытаются остановить наступление ВСУ", - написал он в Telegram.

Читайте также:
«Он верит, что победит». Путин следует примеру Гитлера и считает, что знает всю ситуацию на фронте — интервью с Ильей Пономаревым

По его словам, как только военные предоставят информацию, что в освобожденный населенный пункт можно заходить — сразу помогут местному населению.

Видео дня

"Завезем гуманитарные наборы, медикаменты, средства связи, теплые вещи", - заявил глава области.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

https://www.youtube.com/watch?v=2c1nJVELcFc&t=740s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Главное сегодня

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X