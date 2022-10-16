В Луганской области оккупанты минируют дороги на Сватово и Кременную, подрывают мосты — Гайдай

16 октября, 10:49
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Российские военные (Фото:Минобороны России/Telegram)

Российские военные (Фото:Минобороны России/Telegram)

Российские захватчики пытаются сдержать продвижение ВСУ в Луганской области. Они минируют дороги в направлении Сватово и Кременной.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Россияне минируют подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной, некоторые мосты уже взорваны оккупантами. В этом направлении россияне подтягивают большое количество резервов как техники, так и живой силы», — говорится в сообщении.

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По словам Гайдая, оккупанты пытаются расселяться в частных домах, но надолго там не задерживаются, потому что опасаются «хлопка».

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Луганская область Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины

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