В Луганской области оккупанты массово сдаются в плен, их даже никто не считает — глава ОВА

9 ноября, 13:02
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Глава ОВА рассказал, как оккупанты массово сдаются в плен в Луганской области (Фото:Кадр видео / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS)

Глава ОВА рассказал, как оккупанты массово сдаются в плен в Луганской области (Фото:Кадр видео / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS)

В Луганской области РФ бросает в бой недавно мобилизованных военных. Они очень слабо подготовлены и сразу сдаются в плен.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты сдаются в плен десятками, их учет не ведется.

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«Их прямо с полигона сразу перебрасывают на фронт, где артиллерия перемалывает их новых знакомых так называемых товарищей прямо на их глазах. И это, конечно, и ломает психику, и оказывает большое влияние вообще на моральный боевой дух. Потому, собственно, они пытаются сдаваться десятками.Их там бросают, они никому не нужны, и их учет никто не ведет», — сказал Гайдай.

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Он отметил, что освобождение Луганской области затягивается из-за того, что оккупанты успели подготовиться и заминировали много территории.

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7 ноября в Сети появилось видео массовой сдачи в плен российских оккупантов в Луганской области.

За последние несколько дней появились данные о сокрушительных потерях оккупационных войск РФ в Украине. В частности, разгром одной из бригад морской пехоты в районе Павловки Донецкой области и уничтожение батальона неподготовленных российских мобилизованных под Сватово в Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=p67t9ex750Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Плен Сергей Гайдай Война России против Украины

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