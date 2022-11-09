В Луганской области оккупанты массово сдаются в плен, их даже никто не считает — глава ОВА 9 ноября, 13:02 Глава ОВА рассказал, как оккупанты массово сдаются в плен в Луганской области (Фото:Кадр видео / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS)

В Луганской области РФ бросает в бой недавно мобилизованных военных. Они очень слабо подготовлены и сразу сдаются в плен.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты сдаются в плен десятками, их учет не ведется.

«Их прямо с полигона сразу перебрасывают на фронт, где артиллерия перемалывает их новых знакомых так называемых товарищей прямо на их глазах. И это, конечно, и ломает психику, и оказывает большое влияние вообще на моральный боевой дух. Потому, собственно, они пытаются сдаваться десятками.Их там бросают, они никому не нужны, и их учет никто не ведет», — сказал Гайдай.

Видео дня

Он отметил, что освобождение Луганской области затягивается из-за того, что оккупанты успели подготовиться и заминировали много территории.

7 ноября в Сети появилось видео массовой сдачи в плен российских оккупантов в Луганской области.

За последние несколько дней появились данные о сокрушительных потерях оккупационных войск РФ в Украине. В частности, разгром одной из бригад морской пехоты в районе Павловки Донецкой области и уничтожение батальона неподготовленных российских мобилизованных под Сватово в Луганской области.

