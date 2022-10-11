Под видом украинских диверсантов. В Луганской области оккупанты ищут своих дезертиров — Генштаб 11 октября, 07:22 Оккупанты пытаются искать своих дезертиров под видом украинских диверсантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По имеющейся информации, в Луганской области под видом поиска украинских диверсантов оккупанты разыскивают своих дезертиров.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 11 октября.

Кроме того, в городе Старобельск оккупанты проводят поиски украинских патриотов, задержания членов семей и друзей военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов.

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Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

