«Непокоренная частичка региона». В Луганской области оккупанты до сих пор не могут захватить два поселка 1 августа, 21:48 Россия продолжает обстреливать украинские города (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

Оккупанты до сих пор не могут захватить два последних свободных населенных пункта в Луганской области, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также добавил, что украинские военнослужащие держат оборону и не позволяют россиянам оккупировать территорию Украины.

«Там наши защитники крепко держат линии обороны. Были несколько моментов, когда заходили в Белогоровку российские подразделения. Но, по состоянию на сейчас, все же остается частичка Луганщины, которая непокоренная», — заявил Гайдай.

Видео дня

Сейчас оккупанты активно бросают в бой бойцов частных военных компаний.

«Во-первых, России не нужно отчитываться за наемников. Во-вторых, у них совсем другая мотивация: исключительно деньги и мародерства. Также у россиян, после четырех месяцев упорной обороны ВСУ на Луганщине, огромные потери как в личном составе, так и в технике. Их оттянули для перегруппировки и пополнения личного состава», — рассказал он.

По словам председателя ОВА, на временно оккупированных территориях захватчики уничтожают все украинское, а проукраинское население «бросают на подвал».

Гайдай отметил, что оккупанты пытаются перевести образовательный процесс на «стандарты» так называемой «ЛНР», учителей принуждают к сотрудничеству под угрозой увольнения. В то же время в регионе процветает партизанское движение.

«Люди нам помогают. Партизаны ежедневно приносят позитивные новости, благодарим их за работу. Это информация о перемещении вражеских войск и разрушении инфраструктурных объектов, которые являются важными для войск РФ», — говорит председатель ОВА.

Отдельно Гайдай заявил о гуманитарной катастрофе, которая надвигается на города Луганщины, где происходили активные боевые действия. Захватчики до сих пор не могут удовлетворить элементарные потребности людей (вода, еда, лекарства).

«Возьмем Рубежное или Северодонецк. Эти города в отопительный сезон не смогут зайти, там будет огромная проблема. Есть вода, которую берут из скважин, потому что центральное водоснабжение разрушено. Так вот эта вода уже заражена, потому что они долгое время не забирали трупы. Тела разлагались на жаре. Сейчас люди массово отравляются, дизентирия-огромная проблема», — подчеркнул Гайдай.

Ранее Гайдай сообщил, что 31 августа украинские военные обезвредили две разведывательные группы российских оккупантов в Луганской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.