В Луганской области оккупанты атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе — ГПСУ 9 апреля, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Вражеский дрон был уничтожен пограничниками из стрелкового оружия (Фото:ГПСУ)

В Луганской области российские захватчики атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе.

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Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

Отмечено, что двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавший их позиции.

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«Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал», — добавили в ГПСУ.

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