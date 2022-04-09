В Луганской области оккупанты атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе — ГПСУ

9 апреля, 15:12
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Вражеский дрон был уничтожен пограничниками из стрелкового оружия (Фото:ГПСУ)

Вражеский дрон был уничтожен пограничниками из стрелкового оружия (Фото:ГПСУ)

В Луганской области российские захватчики атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе.

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Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

Отмечено, что двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавший их позиции.

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«Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал», — добавили в ГПСУ.

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https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/314758574096353
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Луганская область Госпогранслужба Украины Дроны Война России против Украины

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