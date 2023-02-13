Для лечения раненых оккупантов в госпиталях не хватает врачей, хотят обучать волонтеров — Луганская ОВА 13 февраля, 09:11 Российские оккупанты несут большие потери в боях с ВСУ (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Для лечения большого количества раненых российских оккупантов в больницах Луганской области уже не хватает ни местных врачей, ни приехавших из РФ.

Как сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации в Telegram, россияне свозят своих раненых с линии фронта и после очередных «хлопков».

«Их такое количество, что не хватает уже ни местных врачей, ни приехавших из России. В так называемой „ЛНР“ нашли выход — там намерены организовать курсы обучения сестринскому делу для волонтеров», — отметили в ОВА.

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Там добавили, что сейчас обучение сестринскому делу развивается по всей России на основе местных медучреждений. На очереди — оккупированная Луганская область.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла почти 140 тысяч своих военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 560 российских оккупантов.

В Луганской области гражданскому населению отказывают в предоставлении медицинских услуг, поскольку все больницы переполнены ранеными российскими военными.