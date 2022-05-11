«Нет света, воды, газа». В Луганской области не осталось никаких коммуникаций из-за обстрелов оккупантов 11 мая, 03:58 Цей матеріал також доступний українською Последствия удара России по школе в Белогоровке Луганской области, 8 мая 2022 года (Фото:State Emergency Services/Handout via REUTERS)

В результате боевых действий Луганщина осталась без коммуникаций — в свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

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Об этом сообщил в Телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Луганщина живет вообще без коммуникаций. В свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи", – написал глава ОВА.

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Он добавил, что россияне продолжают обстреливать сверхважную дорогу Лисичанск – Бахмут. Также продолжаются бои вокруг Попасной, жарко в Белогоровке. По словам Гайдая, защитники продолжают охотиться на россиян, перешедших через Северский Донец – продолжается зачистка.

До сих пор продолжаются бои в Рубежном и Воеводовке, но наша оборона стабильна, добавил глава ОВА.

Гуманитарные грузы для оставшихся, а это более 40 тысяч жителей, местная администрация надеется попытаться завезти всего через несколько дней.

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