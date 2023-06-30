Бой длился 18 часов. В Луганской области нацгвардейцы отбили атаку оккупантов и закрепились на новых позициях, ликвидировано 40 россиян 30 июня, 10:56 В Луганской области нацгвардейцы отбили атаку россиян (Фото:https://t.me/mvs_ukraine)

В Луганской области нацгвардейцы отбили атаку россиян и закрепились на новых позициях.

Об этом говорится в сообщении МВД в Telegram в пятницу, 30 июня.

Бойцы 50 полка имени полковника Семена Высочана, совместно с другими подразделениями Сил обороны, успешно отбили атаку российских военных, несмотря на численное превосходство противника.

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В министерстве рассказали, что украинские военные ликвидировали 40 оккупантов, ранили более 100 и уничтожили их технику. Российские войска продолжили атаку, но нацгвардейцы отбили и второе наступление.

«Бой длился около 18 часов и включал совместную работу различных групп, а также поддержку аэроразведки и коррекцию огня», — говорится в сообщении.

Контрнаступление Украины: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи. На последнем — продвинулись на 1300 метров.



23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.



Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.