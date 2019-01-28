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Аномалия или закономерность

В Луганской области на "нулевом" блокпосту умер пенсионер: это девятая смерть за месяц

Вчера, 16:08
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БФ Право на защиту

Это девятая смерть на КПВВ с начала года

В понедельник, 28 января, в Луганской области во время пересечения линии соприкосновения умер пенсионер, сообщили в благотворительном фонде Право на защиту.

По словам мониторов Северодонецкого офиса БФ, смерть мужчины 1951 года рождения наступила по неизвестным причинам на "нулевом" блокпосту возле КПВВ Станица Луганская.

"Вместе с женой и сыном пенсионер направлялся со стороны контролируемой правительством Украины территории, прошел проверку и ждал, пока процедуру пройдут родные", - говорится в сообщении.

Как отмечают Новости Донбасса, это уже девятый летальный случай среди мирных граждан во время пересечения линии разграничения с начала 2019 года.

Напомним, что 18 января между "нулевыми" блокпостами возле КПВВ Станица Луганская умер 74-летний мужчина.

Теги:   Линия разделения Луганская область Станица Луганская

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