В Луганской области мужчина бросил гранату в правоохранителей, есть погибший и двое раненых — Нацполиция 19 апреля, 19:03 Цей матеріал також доступний українською Подозреваемый с места происшествия скрылся (Фото:Національна поліція України/Telegram)

В Луганской области 42-летний мужчина бросил в правоохранителей гранату. В результате один полицейский погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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«18 апреля по месту жительства 42-летнего жителя города Лисичанск полицейские совместно с представителями территориальной обороны города в ходе проверки оперативной информации обнаружили гранату. В ходе изъятия боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей», — сообщает пресс-служба.

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Отмечается, что в результате смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска и еще двое полицейских были ранены. Подозреваемый с места происшествия скрылся, добавили в пресс-службе.

Чтобы найти преступника, в Луганской области введена специальная полицейская операция. Также правоохранители призвали все, кто имеет информацию о преступнике звонить по номерам телефонов дежурной части ГУНП в Луганской области: 0669208457 или 066274399

Приметы подозреваемого: на вид 40−45 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения.

Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.

«Уважаемые граждане, не пытайтесь самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказать сопротивление», — добавили в ведомстве.

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