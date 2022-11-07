«Кидают сразу на передок». Под Сватово ВСУ сдалась в плен группа мобилизованных россиян из Москвы и области — видео

7 ноября, 21:39
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Пленные мобилизованные россияне в Луганской области (Фото:скриншот видео / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram)

Пленные мобилизованные россияне в Луганской области (Фото:скриншот видео / ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram)

В Луганской области в плен защитникам Украины сдалась группа мобилизованных российских оккупантов, в основном из Москвы и Московской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко и опубликовал видео. По его словам, бойцы 92-й бригады рассказали, что мобилизованные сдались в плен сами.

Видео дня

На записи пленные говорят, что они военнослужащие 9-го полка ВС РФ и призывают россиян «не ходить на эту войну». Оккупанты пожаловались, что командиры их бросили и «убежали самыми первыми», они три дня прожили в окопе без еды, воды и связи, а по ним стреляли свои же. По их словам, их отправили на передовую меньше чем через месяц после мобилизации — «просто как мясо».

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Журналист и главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов тоже опубликовал видео с пленными и написал, что они сдались ВСУ в районе Сватово.

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Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что войска России перебросили на участок вблизи Сватово и Кременной в Луганской области новые резервы неподготовленных мобилизованных россиян.

https://www.youtube.com/embed/tT834H-2ycQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мобилизация Луганская область Пленные Видео Военнопленные Война России против Украины

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