Три населенных пункта полностью разбиты. На Кременском направлении Луганщины остается тяжелая ситуация — Гайдай 18 февраля, 08:56 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА/Facebook)

В Луганской области самым тяжелым направлением остается Кременский. Три населенных пункта области Новоселовское, Макеевка и Куземовка полностью разбиты от обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, существенные продвижения врага не зафиксированы, однако увеличилось количество атак и обстрелов.

Также на Кременском направлении россияне установили мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, усложняющий полноценную эффективную работу квадрокоптеров и беспилотников.

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Как сообщал Генштаб, основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За последние сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 29 авиационных ударов по территории Украины. Совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

