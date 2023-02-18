Три населенных пункта полностью разбиты. На Кременском направлении Луганщины остается тяжелая ситуация — Гайдай

18 февраля, 08:56
Поделиться:
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА/Facebook)

В Луганской области самым тяжелым направлением остается Кременский. Три населенных пункта области Новоселовское, Макеевка и Куземовка полностью разбиты от обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, существенные продвижения врага не зафиксированы, однако увеличилось количество атак и обстрелов.

Читайте также:
Оккупанты бросают все силы в район Кременной: Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области

Также на Кременском направлении россияне установили мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, усложняющий полноценную эффективную работу квадрокоптеров и беспилотников.

Видео дня

Как сообщал Генштаб, основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За последние сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 29 авиационных ударов по территории Украины. Совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Луганская ОГА Сергей Гайдай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X