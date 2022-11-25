Помогала врагу. В Луганской области к 12 годам заключения приговорили корректировщицу вражеского огня 25 ноября, 16:40 Корректировщицу приговорили к 12 годам (Фото:www.facebook.com/lug.gp.gov.ua)

12 лет за решеткой проведет корректировщица вражеского огня из Луганской области, которая через дочь сдавала российской спецслужбе позиции ВСУ.

«При публичном обвинении Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области к 12 годам лишения свободы приговорена корректировщица вражеского огня по позициям Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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В прокуратуре рассказали, что женщина была задержана в конце апреля 2022 года в поселке Троицкое Северодонецкого района.

«Прокуроры предоставили суду безоговорочные доказательства, основанные на результатах проведенных экспертиз и собранных следствием материалах», — говорится в сообщении.

Задокументировано, что 52-летняя местная жительница по идеологическим мотивам помогала врагу в быстром захвате населенных пунктов на Попаснянском направлении.

По информации ведомства, она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений украинской армии, вооружения и военной техники.

«Разведданные передавала своей дочери, проживавшей в Москве и с начала полномасштабного вторжения работала на ФСБ РФ», — заявили в прокуратуре.

После разоблачения поклонницы страны-агрессора в мобильном телефоне обнаружены соответствующие аудио- и текстовые сообщения, а также фотоматериалы.

По результатам судебного разбирательства Васильковский районный суд Днепропетровской области признал женщину виновной в оказании оккупационным войскам помощи в ведении боевых действий против ВСУ ( ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и назначил реальное наказание.