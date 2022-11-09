Луганская область превращается в крупный могильник из-за трупов оккупантов на месте боев — глава ОВА

9 ноября, 12:27
Поделиться:
На территории Луганской области проблемы с экологией из-за большого количества трупов оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На территории Луганской области проблемы с экологией из-за большого количества трупов оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На территории Луганской области проблемы с экологией из-за большого числа погибших и стихийно захороненных остатков оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В местах боев Луганщина превращается в крупный российский могильник», — отметил он.

Читайте также:
«Мы не учились сохранять им жизнь». Как в восьми километрах от Донецка уничтожают «вагнеровцев», «мобиков» и «ополченцев». Интервью с передовой
https://www.facebook.com/watch/?v=1159805121639406

По словам главы ОВА, экология в регионе нарушена большим количеством стихийно похороненных погибших. А также останками оккупантами, которые никто и не собирается хоронить.

Видео дня

В этой связи уже есть проблема с зараженной водой, добавил он.

Накануне Гайдай сообщал, что у ВСУ есть существенное продвижение на Сватовском направлении, а оккупанты не успевают забрать трупы своих.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Экология Трупы Сергей Гайдай Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X