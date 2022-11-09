Луганская область превращается в крупный могильник из-за трупов оккупантов на месте боев — глава ОВА 9 ноября, 12:27 На территории Луганской области проблемы с экологией из-за большого количества трупов оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На территории Луганской области проблемы с экологией из-за большого числа погибших и стихийно захороненных остатков оккупантов.



Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В местах боев Луганщина превращается в крупный российский могильник», — отметил он.

По словам главы ОВА, экология в регионе нарушена большим количеством стихийно похороненных погибших. А также останками оккупантами, которые никто и не собирается хоронить.

Видео дня

В этой связи уже есть проблема с зараженной водой, добавил он.

Накануне Гайдай сообщал, что у ВСУ есть существенное продвижение на Сватовском направлении, а оккупанты не успевают забрать трупы своих.