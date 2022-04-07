Работу шахт Золотое и Тошковская возобновить невозможно, работа Горной под угрозой — Луганская ОВА 7 апреля, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Шахта Горная находится под угрозой затопления (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Две шахты в Луганской области, которые из-за обстрелов войск РФ были обесточены, затоплены до критического уровня. Возобновить их работу уже невозможно.



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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Минэнерго сообщили, что Золотое и Тошковскую мы уже потеряли», — отметил он.



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Также затапливается Горная шахта.



«Оборваны провода на высоковольтной линии — единственной, через которую поставлялась электроэнергия на шахту. Если наступление российского агрессора продолжится, уже через месяц работу шахты тоже нельзя будет возобновить», — добавил Гайдай.

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