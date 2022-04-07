Работу шахт Золотое и Тошковская возобновить невозможно, работа Горной под угрозой — Луганская ОВА

7 апреля, 16:15
Цей матеріал також доступний українською
Шахта Горная находится под угрозой затопления (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Шахта Горная находится под угрозой затопления (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Две шахты в Луганской области, которые из-за обстрелов войск РФ были обесточены, затоплены до критического уровня. Возобновить их работу уже невозможно.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Минэнерго сообщили, что Золотое и Тошковскую мы уже потеряли», — отметил он.

Видео дня

Также затапливается Горная шахта.

«Оборваны провода на высоковольтной линии — единственной, через которую поставлялась электроэнергия на шахту. Если наступление российского агрессора продолжится, уже через месяц работу шахты тоже нельзя будет возобновить», — добавил Гайдай.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Шахты Сергей Гайдай Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X