ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов через Северский Донец, но тяжелые бои продолжаются 9 мая, 11:04 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области идут тяжелые бои (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Луганской области уничтожили понтонную переправу через Северский Донец, которую российские оккупанты построили 8 мая, однако в регионе продолжаются тяжелые бои.

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Как рассказал в эфире Радио Свобода глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупантам удалось переправить на другую сторону некоторую часть своих сил.

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По его словам, бои продолжались всю ночь.

«Скажу коротко: переправа уже уничтожена. Утром. Много техники валяется на берегу, что-то упало в реку. Но давайте дождемся, чем закончится сегодняшний день, потому что это достаточно важная ситуация», — сказал Гайдай.

Он добавил, что по состоянию на 9 мая, самые тяжелые бои идут под Рубежным, Белогоровкой и на трассе Лисичанск-Бахмут.

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