Гайдай рассказал о сложной ситуации в Луганской области: Бои идут за каждые 100 метров 3 декабря, 11:00 В Луганской области тяжелые бои идут практически за каждый метр земли (Фото:Генштаб)

В Луганской области тяжелые бои идут практически за каждый метр земли, поскольку у российских оккупантов было время подготовить оборону.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, РФ свезла в регион тысячи мобилизованных, надеясь удержать оккупированные территории.

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Гайдай также отметил, что в направлении Сватово и Кременной Вооруженные Силы Украины «потихоньку продавливают защиту российских оккупационных войск».

«В принципе, медленно, но уверенно выдавливают их подальше. При чем там реально бои идут за каждые 100 метров», — добавил глава ОВА.

Он рассказал, что серьезных прорывов в регионе с захватом населенных пунктов нет и продвижение дается украинским силам тяжело.