Серьезный дефицит медикаментов. В оккупированной Луганской области возник гуманитарный кризис, для населения не хватает лекарств — ЦНС 30 апреля, 08:16 Российские террористы (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На временно оккупированных территориях Луганской области обостряется гуманитарный кризис. Гражданское население не может получить медицинские услуги, ведь большинство медикаментов идут на нужды россиян.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что после перевода большинства больниц региона в формат работы военных госпиталей преимущество в лечении отдается российским оккупантам. В то же время, гражданское население столкнулось с серьезным дефицитом медикаментов, также существенно выросли цены на продукты первой необходимости.

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