«Без паники». В Луганской области частично исчезла мобильная связь — ОГА
В Рубежном мужчина стоит возле уничтоженных обстрелов автомобилей (Фото:REUTERS/Stringer)
В Луганской области, во вторник, 12 апреля частично исчезла мобильная связь.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«Без паники! Работаем над решением проблемы», – написал он.
По его словам, на такой случай в Украине запустили национальный роуминг — Госспецсвязи.
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