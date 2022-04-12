«Без паники». В Луганской области частично исчезла мобильная связь — ОГА

12 апреля, 11:20
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В Рубежном мужчина стоит возле уничтоженных обстрелов автомобилей (Фото:REUTERS/Stringer)

В Рубежном мужчина стоит возле уничтоженных обстрелов автомобилей (Фото:REUTERS/Stringer)

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В Луганской области, во вторник, 12 апреля частично исчезла мобильная связь.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Без паники! Работаем над решением проблемы», – написал он.

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По его словам, на такой случай в Украине запустили национальный роуминг — Госспецсвязи.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мобильная связь Луганская область Война России против Украины

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