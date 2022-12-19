Гайдай анонсировал «хорошие новости» к Новому году на Луганском направлении 19 декабря, 11:02 На Сватовско-Кременском направлении сохраняется преимущество ВСУ (Фото:14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого)

В Луганской области на Сватовско-Кременском направлении сохраняется преимущество ВСУ. Здесь к Новому году ожидаются «хорошие новости».

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, в Белогоровке украинские военные держат оборону и не дают оккупантам продвинуться.

В направлении Сватово и Кременной в обороне уже находятся оккупационные войска РФ.

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«Надеюсь все же до Нового года будут хорошие новости. Но сейчас все же важно выдержать паузу, чтобы не помешать продвижению», — сказал Гайдай.

3 декабря Гайдай сообщал, что в Луганской области тяжелые бои идут практически за каждый метр земли.

