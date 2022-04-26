В Луганской области бойцы ВСУ уничтожили наемников из частной компании «Лига» — фото 26 апреля, 06:23 Цей матеріал також доступний українською Вражеский отряд частной военной компании «Лига» был ликвидирован воинами ВСУ под Попасной (Фото:24 ОМБр имени короля Даниила/Facebook)

В Луганской области близ Попасной бойцы 24-й ОМБр уничтожили отряд компании «Лига» (бывшая «Вагнер»).

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook .



«О группе такого пушечного мяса из частной военной компании „Лига“, успешно ликвидированной нашими воинами под Попасной, мы писали несколько дней назад. Неделей ранее группа этой же „Лиги“ в количестве более 20 человек была ликвидирована нашими артиллеристами и добита пехотинцами в стрелковом бою на окраинах Попасной, безуспешно захватить которую оккупант пытается уже более 50 дней.», — говорится в сообщении.

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Фото: Facebook/24 ОМБр имени короля Даниила

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