Госпитализируют даже в детскую больницу. В Луганской области медучреждения переполнены ранеными оккупантами — ОВА
Разрушено здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В Луганской области медицинские учреждения переполнены ранеными оккупантами, сообщила Луганская ОВА в четверг, 22 декабря в Telegram.
«Ранеными оккупантами переполнены уже медицинские учреждения Хрустального, госпитализируют даже в детскую больницу, потому что в других нет свободных мест», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на шахтах уже некому добывать уголь.
В ОВА рассказали, что в соседнем Довжанске в одной из шахт осталось работать три человека вместо 300 — всех их принудительно мобилизовали.
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