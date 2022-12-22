Госпитализируют даже в детскую больницу. В Луганской области медучреждения переполнены ранеными оккупантами — ОВА 22 декабря, 11:06 Разрушено здание на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Луганской области медицинские учреждения переполнены ранеными оккупантами, сообщила Луганская ОВА в четверг, 22 декабря в Telegram.

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«Ранеными оккупантами переполнены уже медицинские учреждения Хрустального, госпитализируют даже в детскую больницу, потому что в других нет свободных мест», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что на шахтах уже некому добывать уголь.

В ОВА рассказали, что в соседнем Довжанске в одной из шахт осталось работать три человека вместо 300 — всех их принудительно мобилизовали.

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