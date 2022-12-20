Жителям Луганской области отказывают в медпомощи: больницы переполнены ранеными оккупантами 20 декабря, 09:28 Больницы оккупированной части Луганской области переполнены военными РФ (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

На оккупированной части Луганской области гражданскому населению отказывают в предоставлении медицинских услуг, поскольку все больницы переполнены ранеными российскими военными.



Как сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Telegram, оккупантам не хватает коек, вещей и медицинского персонала.

Отмечается, что под нужды боевиков были переданы еще три гражданские больницы.

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«Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница № 15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

По информации из открытых источников, в одной из больниц сейчас находится более 1000 раненых боевиков. На всех не хватает медицинского персонала, помощников хирургов. На такое количество пациентов в медучреждениях отсутствуют в достаточном количестве медицинские препараты и даже койко-места и постельное белье.

Накануне Генштаб сообщал, что в предыдущие дни в районах оккупированных Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области Силы обороны Украины ранили более 150 российских оккупантов.



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