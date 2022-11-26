В Луганской области больницы и морги переполнены оккупантами, в Запорожской области россияне потеряли более 180 человек ранеными — Генштаб
Украинские военные (Фото:Оперативное командование Север)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 06:00 субботы, 26 ноября, на 276-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области;
- враг нанес 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий;
- на Новопавловском и Запорожском направлениям враг ведет активные оборонительные действия;
- на Криворожском и Херсонском направлениях противник осуществляет фортификационное устройство позиций по береговой линии и в глубине обороны, совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений;
- отмечается большое количество потерь россиян в Луганской области. В целом на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги — телами мертвых захватчиков;
- подтверждены потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополь уничтожен склад боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Два склада были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 россиян ранены, также уничтожены семь единиц военной техники разного типа. Количество ликвидируемого личного состава врага уточняется;
- остается нерешенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных РФ. Так, в Костромской области через соцсети призывают население изготавливать маскировочные сетки, приносить теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые необходимы военнослужащим в полевых условиях. В то же время, несмотря на меры пропаганды, наблюдается некоторый спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения;
- российское руководство начало получать доклады о реальном положении дел проводимой мобилизации. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников;
- авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четыре по позициям его зенитно-ракетных комплексов;
- ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также два других важных объекта противника.