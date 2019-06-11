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В Луганской области боевики наращивают вооружение вместо отвода сил

Сегодня, 16:36
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В Луганской области боевики наращивают вооружение вместо отвода сил - фото

Юрий Клименко / Facebook

Российские гибридные войска укрепляют свои позиции в районе Станицы Луганской, где в рамках Минских договоренностей должно произойти разведение сил и техники на один километр.

Об этом заявил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

«Вместо отвода сил - подкрепляют позиции новым оружием. Засветло боевики не стреляют, ведь это контрольно-пропускной пункт, который ежедневно в обе стороны переходят до десяти тысяч человек», - рассказал он.

По словам Клименко, пророссийские боевики устраивают новые позиции вглубь линии фронта только под камерами российских журналистов.

В то же время украинские военные уже обустраивают фортификационные сооружения на новых позициях на расстоянии не менее 800 метров от предыдущих.

«За день военные успевают обустроить метров до пятидесяти. Всего же протяженность фактически новой линии фронта, удаленной от предыдущей, будет до полукилометра», - отметил Клименко.

Напомним, на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о введении режима тишины и разведении сил и средств в Станице Луганской с 10 июня.

Теги:   Станица Луганская Луганская область

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