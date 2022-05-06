В Луганской области 15-летняя девочка вывезла из Попасной взрослых, получивших ранения в результате обстрела оккупантов — видео 6 мая, 12:47 Цей матеріал також доступний українською Девочка-герой рассказывает, что во время поездки их автомобиль попал под обстрел (Фото:Первое ТМО/Facebook)

Война России против Украины — главные события 6 мая

Историю о том, как маленькая девочка, несмотря на ранения, спасла четырех взрослых, опубликовало медиа «Твой Город» наYouTube.



Видео дня

Девочка-герой рассказывает, что сначала она сама была пассажиркой, но во время поездки их автомобиль попал под обстрел российских оккупантов.

Она и еще четверо взрослых получили ранения и маленькая героиня приняла решение сесть за руль и ехать, потому что им срочно требовалась помощь, чтобы не потерять много крови.

«Ехала в машине и так получилось, что россияне нас обстреляли. В машине было три человека и одна женщина. Мужчин ранило обломками, одного сильно. Пришлось мне сесть за руль и отвезти в Бахмут», – рассказала девочка журналистке.

Маленькая героиня также получила ранения, у нее были прострелены ноги, но, несмотря на боль, она спасла взрослых.

«Мне это нелегко получилось, было очень больно, но хоть как-то. Я бы не бросила их под обстрелами», — отмечает девочка.

К счастью, все находившиеся в автомобиле выжили. В настоящее время взрослых и маленькую героиню госпитализировали.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.