В Луганской области 15-летняя девочка вывезла из Попасной взрослых, получивших ранения в результате обстрела оккупантов — видео
Девочка-герой рассказывает, что во время поездки их автомобиль попал под обстрел (Фото:Первое ТМО/Facebook)
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Историю о том, как маленькая девочка, несмотря на ранения, спасла четырех взрослых, опубликовало медиа «Твой Город» наYouTube.
Девочка-герой рассказывает, что сначала она сама была пассажиркой, но во время поездки их автомобиль попал под обстрел российских оккупантов.
Она и еще четверо взрослых получили ранения и маленькая героиня приняла решение сесть за руль и ехать, потому что им срочно требовалась помощь, чтобы не потерять много крови.
«Ехала в машине и так получилось, что россияне нас обстреляли. В машине было три человека и одна женщина. Мужчин ранило обломками, одного сильно. Пришлось мне сесть за руль и отвезти в Бахмут», – рассказала девочка журналистке.
Маленькая героиня также получила ранения, у нее были прострелены ноги, но, несмотря на боль, она спасла взрослых.
«Мне это нелегко получилось, было очень больно, но хоть как-то. Я бы не бросила их под обстрелами», — отмечает девочка.
К счастью, все находившиеся в автомобиле выжили. В настоящее время взрослых и маленькую героиню госпитализировали.
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