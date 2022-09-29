На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей РФ мобилизовала практически всех мужчин — разведка

29 сентября, 16:50
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Российские военнослужащие (Фото:ГУР)

Российские военнослужащие (Фото:ГУР)

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей было мобилизовано почти все мужское население.

Об этом в комментарии The Guardian заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

В украинской разведке также считают, что после оккупации Россией Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию.

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По словам Скибицкого, задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество.

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Также представитель военной разведки Украины назвал угрозу применения РФ тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

«Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы остановить их, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы», — отметил представитель военной разведки Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

Ранее украинская разведка сообщала, что войска РФ в данный момент не смогут вооружить и прокормить миллион мобилизованных россиян.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Мобилизация Луганская область Разведка Украинская разведка Война России против Украины

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