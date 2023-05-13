В оккупированном Луганске новый взрыв: над городом виднеется столб густого дыма — фото, видео 13 мая, 10:31 Над Луганском виднеется столб густого дыма после того, как в городе слышали взрыв (Фото:Известия «ЛДНР» / Telegram)

Российские СМИ утром в субботу, 13 мая, сообщили о втором за последние два дня обстреле оккупированного Луганска. Над городом виднеется столб густого дыма.



Российское пропагандистское госагентство РИА Новости пишет, что взрыв прогремел в окрестностях Луганска.

Пропагандисты из российского агентства ТАСС заявили, что "украинские силовики обстреляли пригородное село Юбилейное".

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В местных пабликах между тем появились фото и видео, на которых виднеется густой дым, вероятно, над местом прилета.

Украина пока официально не комментировала, что явилось причиной взрыва на оккупированных территориях.



Вчера в оккупированном Луганске также слышали взрыв, после чего начался масштабный пожар на машиностроительном заводе.

Причина взрывов пока не известна, но представители террористической группировки ЛНР и пропагандисты уже пожаловались на обстрел ракетой с дальностью полета 150 км.

11 мая телеканал CNN сообщил, что Лондон передал Киеву несколько ракет Storm Shadow, способных поражать цели на дистанции более 250 км.

Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Вллес. Он отметил, что Украина имеет право защищать себя от регулярных атак РФ и использовать ракеты на суверенной территории страны.

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат 12 мая заявил, что информация о прибытии в Украину ракет Storm Shadow официально еще не поступала.