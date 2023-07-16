В Луганске прогремели мощные взрывы — видео 16 июля, 11:17 Дым над Луганском после того, как там прогремели взрывы (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

Очевидцы сообщают, что утром в воскресенье, 16 июля, в оккупированном Луганске прогремела серия взрывов.

О взрывах сообщают российские СМИ. В местных телеграм-каналах также появились фото и видео столба густого дыма над городом. На некоторых видео также слышны взрывы.

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Российские пропагандисты заявляют об ударе ВСУ по объекту оккупантов в Луганске.

Украинский журналист Денис Казанский пишет, что под удар попала шахта Мащинская в Юбилейном, где размещались оккупационные войска.

Официально ни украинская, ни российская стороны эти сообщения пока не подтвердили.