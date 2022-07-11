В оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы — видео

11 июля, 07:11
Мощные взрывы прогремели в Луганске (Фото:mgm.com.ua)

Мощные взрывы прогремели в Луганске (Фото:mgm.com.ua)

Вечером в воскресенье, 10 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы.

Видео опубликованы в Telegram-каналах журналиста Андрея Цаплиенко и Демократична сокира.

Местные жители сообщили, что взрывы произошли на складах с БК российских оккупантов.

Видео дня

Луганск расположен в более чем 80 километрах от линии фронта.

В течение 9 июля украинские силы уничтожили три склада боеприпасов оккупантов: в Чернобаевке, Харцизске и Кадиевке.

https://www.youtube.com/watch?v=NdTUAnIAVPw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганск Взрыв Война России против Украины

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