В оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы — видео
Мощные взрывы прогремели в Луганске (Фото:mgm.com.ua)
Вечером в воскресенье, 10 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы.
Видео опубликованы в Telegram-каналах журналиста Андрея Цаплиенко и Демократична сокира.
Местные жители сообщили, что взрывы произошли на складах с БК российских оккупантов.
Луганск расположен в более чем 80 километрах от линии фронта.
В течение 9 июля украинские силы уничтожили три склада боеприпасов оккупантов: в Чернобаевке, Харцизске и Кадиевке.
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