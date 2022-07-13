В Луганске гремят взрывы, в соцсетях сообщают о пожаре на складе боеприпасов 13 июля, 01:22 В Луганске прогремела серия взрывов (Фото:Типичный Донецк/Telegram)

В ночь на среду, 13 июля, в оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, пользователи соцсетей сообщают о пожаре на складе боеприпасов оккупантов.

В то же время, оккупанты и их пропагандистские СМИ заявили, что над городом система ПВО сбило ракету Точка-У.

Вечером 10 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что взрывы произошли на складах с БК российских оккупантов.

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Луганск расположен в более чем 80 километрах от линии фронта.

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