В оккупированном Луганске прогремели взрывы 13 июня, 17:03 Взрыв в Луганске, 13 июня (Фото:Скриншот видео ЛуганскИнформ / Telegram)

Во вторник, 13 июня, в оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы. Над городом уже виден дым.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В Луганске прогремело несколько взрывов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидцы сообщают о «прилете» в район луганского автомобильного рынка.

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Также местные жители опубликовали фотографии, на которых можно увидеть дым после взрыва.

Оккупанты и марионетки Кремля не комментировали инцидент.

В понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел взрыв. Тогда был ранен так называемый временно исполняющий обязанности «главы МВД» террористической организации «ЛНР» Игорь Корнет.

