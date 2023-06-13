В оккупированном Луганске прогремели взрывы

13 июня, 17:03
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Взрыв в Луганске, 13 июня (Фото:Скриншот видео ЛуганскИнформ / Telegram)

Взрыв в Луганске, 13 июня (Фото:Скриншот видео ЛуганскИнформ / Telegram)

Во вторник, 13 июня, в оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы. Над городом уже виден дым.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В Луганске прогремело несколько взрывов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что очевидцы сообщают о «прилете» в район луганского автомобильного рынка.

Видео дня

Также местные жители опубликовали фотографии, на которых можно увидеть дым после взрыва.

Оккупанты и марионетки Кремля не комментировали инцидент.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1668620993613680647?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

В понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел взрыв. Тогда был ранен так называемый временно исполняющий обязанности «главы МВД» террористической организации «ЛНР» Игорь Корнет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Луганск Российская агрессия Война России против Украины

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