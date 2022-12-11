В Луганске на памятник Шевченко повесили табличку «российский поэт» — фото

11 декабря, 21:00
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Памятник Тарасу Шевченко (Фото:Денис Казанский via Telegram)

Памятник Тарасу Шевченко (Фото:Денис Казанский via Telegram)

Российская пропаганда сначала пыталась демонизировать Тараса Шевченко, а сейчас решила его присвоить. «Украинского националиста» теперь называют «российским поэтом».

Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Telegram.

«Это запредельно смешно. Еще до войны российская пропаганда пыталась демонизировать Шевченко. В нулевых заказывали пасквили на него Бузине. И примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу „Тарас Шевченко — крестный отец украинского национализма“ (как будто это что-то плохое)», — написал Казанский.

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Он отметил, что Глеб Бобров до сих пор проживает в Луганске и с 2014 года работает с оккупационными властями. Однако теперь методички изменились и в Луганске решили считать Шевченко не украинским националистом, а российским поэтом.

«Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу „Тарас Шевченко — крестный отец российского антифашизма“?» — добавил журналист.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Луганск Памятник Тарас Шевченко Война России против Украины

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