Позорное фиаско: в Луганске оккупанты пытались поймать «уклониста», но не справились с дверью — видео 11 августа, 12:51 Жители оккупированных территорий не горят желанием воевать за РФ (Фото:Коллаж НВ)

Российские захватчики продолжают принудительную «мобилизацию» на временно оккупированных украинских территориях.

При этом отлов местных жителей для восполнения потерь продвигается очень тяжело, поскольку желающих становиться пушечным мясом в интересах кремлевского режима не осталось даже в городах, с максимально лояльным к РФ населением.

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Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев, на которых оккупанты ведут настоящую «охоту» за так называемыми «уклонистами».

На одном из них видно, как двое боевиков, заметив прохожего, решили задержать его, чтобы доставить в свой фейковый «военкомат», однако тот быстро сообразил, к чему все идет, и ушел от них буквально из-под носа, просто забежав в ближайший подъезд и закрыв за собой дверь.

Такое препятствие оказалось для оккупантов непреодолимым, в связи с чем они были вынуждены продолжить поиски новой жертвы.

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