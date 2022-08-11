Позорное фиаско: в Луганске оккупанты пытались поймать «уклониста», но не справились с дверью — видео

11 августа, 12:51
Жители оккупированных территорий не горят желанием воевать за РФ (Фото:Коллаж НВ)

Жители оккупированных территорий не горят желанием воевать за РФ (Фото:Коллаж НВ)

Российские захватчики продолжают принудительную «мобилизацию» на временно оккупированных украинских территориях.

При этом отлов местных жителей для восполнения потерь продвигается очень тяжело, поскольку желающих становиться пушечным мясом в интересах кремлевского режима не осталось даже в городах, с максимально лояльным к РФ населением.

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Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев, на которых оккупанты ведут настоящую «охоту» за так называемыми «уклонистами».

https://twitter.com/samotniyskhid/status/1556677494929035265
https://twitter.com/samotniyskhid/status/1557480155295121408
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На одном из них видно, как двое боевиков, заметив прохожего, решили задержать его, чтобы доставить в свой фейковый «военкомат», однако тот быстро сообразил, к чему все идет, и ушел от них буквально из-под носа, просто забежав в ближайший подъезд и закрыв за собой дверь.

Такое препятствие оказалось для оккупантов непреодолимым, в связи с чем они были вынуждены продолжить поиски новой жертвы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Луганск ЛНР Российская агрессия Принудительная мобилизация Война России против Украины

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