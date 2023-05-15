В Луганске взрывы в районе бывшего авиаучилища. Вероятно, загорелась казарма оккупантов — видео 15 мая, 09:38 В оккупированном Луганске утром 15 мая раздались взрывы (Фото:Луганск Сегодня/Telegram)

Во временно оккупированном Луганске в понедельник утром, 15 мая, раздались взрывы. Оккупанты говорят о попадании в районе здания бывшего высшего военного авиационного училища штурманов.

О взрывах около 8 утра написал Telegram-канал Луганск сегодня, опубликовав фото и видео. Позже оккупанты заявили, что они прогремели возле автовокзала и ВВАУШ.

На кадрах видно, как поднимается столб дыма. Журналист Денис Казанский пишет, что в здании училища располагаются российские оккупанты, загорелась одна из казарм.

Видео дня

12 мая в оккупированном Луганске также слышали взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар на машиностроительном заводе. На следующий день оккупанты снова заявили об обстреле города. В Сети сообщили, что под удар попало здание бывшей академии МВД, которое военные РФ использовали в качестве казармы для личного состава.