В Луцке в результате утренней атаки россиян пострадали 12 домов — фото 22 октября, 19:37 Последствия атаки РФ, Луцк (Фото:Игорь Полищук via Telegram)

В результате ракетного удара РФ в Луцке пострадали 12 домов, сообщил в Telegram мэр города Игорь Полищук.



«Работаем над восстановлением поврежденных обломками ракеты и ударной волной частных домов жителей нашего города. Всего пострадали 12 домов, в семи домах повреждена кровля. Кровли ремонтируем, окна заказаны», - написал Полищук.



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Как сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, в результате утренней атаки на территории Ровенского района повреждены девять зданий. Это жилые, хозяйственные и административные строения.

"Соответствующие замеры уже сделаны. В настоящее время идет восстановление кровель и окон", - добавил Коваль.

Ранее мэр Луцка сообщил, что в результате утренней атаки россиян фактически уничтожен энергетический объект, восстановить его пока невозможно.

Утром 22 октября Россия атаковала инфраструктуру Украины. Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей;

