Прощай, СССР. В Луцке начали срезать советскую звезду с обелиска на мемориале Вечной славы — фото 23 августа, 16:51 Сейчас советский мемориал посвящен украинским героям и жертвам тоталитарных режимов (Фото:Волынские Новости)

Во вторник, 23 августа, на территории мемориального комплекса Вечной славы в Луцке приступили к демонтажу советской символики на центральном обелиске с бронзовой Родиной-матерью.

Об этом сообщило местное издание Волынские Новости.

«На сегодняшний день состоялись первые резы звезды (внутри она пустотелая) толщиной примерно от сантиметра до полутора. Мы планируем сегодня ее демонтировать. Будем демонтировать ее кусками. Она не совсем легко, но режется. То есть мы ее разрезаем и снимаем», — рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Николай Осиюк.

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Фото: Волынские Новости

Фото: Волынские Новости

Указанный мемориал был заложен в Луцке в 1976 году.

Изначально он был посвящен освобождению Волыни от немецких войск во время Второй мировой вины, а сейчас является памятником ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, жертвам нацизма, коммунизма и депортаций, а также украинцам, погибшим во время Революции Достоинства и АТО/ООС.

Решение избавить мемориальный комплекс от советской символики было принято на фоне агрессии кремлевского режима против Украины.

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