В Луцке разрушен частный дом и соседние дома — последствия ночной атаки РФ

12 июля, 06:14
В нескольких соседних домах взрывной волной и обломками выбило окна (Фото: Игорь Полищук)

В ночь на 12 июля Луцк подвергся удару в результате российской воздушной атаки. В одном из микрорайонов города полностью уничтожен частный жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

В нескольких соседних домах взрывной волной и обломками выбило окна. Также зафиксировано возгорание частного автомобиля.

«Имеем фактически уничтожен отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков повылетали окна. Было возгорание частного авто. Слава Богу, информации о погибших нет», — отметил Полищук.

Городской голова добавил, что находится на месте происшествия и работает вместе с коммунальными службами и спасателями. Информация о других убытках уточняется.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Луцк Война России против Украины Ракетные удары

