Семья переселенцев из Донбасса открыла паб в честь Бориса Джонсона 11 января, 20:54 Интерьер паба Борис Джонсон в Луцке (Фото:Ольга Коваленко / Евакуація.city)

Семья переселенцев из Донбасса открыла в центре Луцка паб в честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает Евакуація.city.

Владелец заведения Михаил Михайлов рассказал журналистам, что идея с названием заведения пришла спонтанно. Тогда премьер-министр Британии Борис Джонсон был на слуху в Украине. Он занимал активную проукраинскую позицию и не боялся посещать страну, где идет война. А еще людям нравилась его непосредственность.

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Стены паба усеяны патриотическими лозунгами и шутками, интерьер наполнен флагами Великобритании и Украины, а на полках можно найти сухпайки оккупантов, их форму и даже оружие.

Михаил Михайлов / Фото: Ольга Коваленко / Евакуація.city

Он также сказал, что на открытие заведения они решались недолго, хотя и очень рисковали, начиная с нуля бизнес в стране, где идет война.

Михаил и его семья из Святогорска Донецкой области. Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину он переехал в Харьков. Затем был вынужден с родными эвакуироваться.