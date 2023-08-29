В Луцке суд оштрафовал на 51 тысячу грн мужчину, который взломал чужие соцсети и публиковал там эротические фото 29 августа, 22:59 В профиле потерпевшей мужчина опубликовал три фото женщины эротического характера (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Суд Луцка оштрафовал местного жителя, который взломал Google-хранилище и Facebook пострадавшей женщины и опубликовал в соцсетях ее фото эротического характера. Сумма штрафа составляет 51 тысячу гривен.

Об этой говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда.

По данным следствия, мужчина незаконно получил доступ к Google-хранилищу женщины и подобрал пароль к ее аккаунту в Facebook. В материалах дела не указывается, были ли они знакомы.

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В профиле потерпевшей мужчина опубликовал три фото женщины эротического характера.

Полиция открыла дело по факту несанкционированного вмешательства в работу электронных систем по ч. 1 и ч. 2 ст. 361 УК. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

Суд назначил ему штраф в размере 51 тысячи гривен, а также постановил конфисковать телефон, с которого он публиковал фото.

Также во время обыска мужчина в его доме 2 июня полиция обнаружила наркотические вещества, а именно — амфетамин, поэтому по факту хранения наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК) против него завели еще одно дело.