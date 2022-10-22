«Восстановление пока невозможно». В Луцке фактически уничтожен объект энергетики — мэр

22 октября, 15:12
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Россия атакует инфраструктуру в центре и на западе Украины (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россия атакует инфраструктуру в центре и на западе Украины (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В результате ракетного удара РФ в Луцке фактически уничтожен энергетический объект, восстановить его пока невозможно.

Об этом сообщил в Telegram мэр Луцка Игорь Полищук.

«Повреждения объекта энергетики, по которому было совершено попадание, критические. Фактически он уничтожен. Пока его восстановление невозможно», — написал Полищук.

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Он отметил, что, по предварительным данным, удар был совершен тремя ракетами Х-101.

Утром 22 октября Россия атаковала инфраструктуру в центре и на западе Украины. В частности, известно о прилетах по объектам энергетики в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях. Местами возникли проблемы с электроснабжением.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Энергетика Волынь (Луцк) Луцк Война России против Украины

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