Российские оккупанты ударили по энергетическим объектам в Харьковской области, без света 25 тысяч абонентов в Лозовой
Российские войска утром 25 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской области (Фото: ГСЧС Харьковской области)
Войска страны-агрессора России утром в субботу, 25 октября, нанесли удар по городу Лозовая Харьковской области, в результате чего обесточены около 25 тысяч абонентов.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.
Также ночью оккупанты ударили по энергетическому объекту Чугуевского района. Пострадавших нет.
Ночью войска РФ атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62 ударными БпЛА. ПВО обезвредила 4 ракеты и 50 дронов.
В Киеве в результате ракетного удара возникли пожары, повреждены нежилые здания и многоэтажки. Два человека погибли, 12 — пострадали.