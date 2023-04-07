В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью 7 апреля, 22:23 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

В парламенте Литвы предлагает обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью. Цель таких действий — побудить этих людей отказаться от бизнес-отношений с Москвой и Минском.

Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Каэюнас, сообщает Delfi.

Депутат связал свою инициативу с войной, которая продолжается в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.

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«Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных», — пояснил политик.

Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, должны будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.