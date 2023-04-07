В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью

7 апреля, 22:23
Поделиться:
Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

В парламенте Литвы предлагает обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью. Цель таких действий — побудить этих людей отказаться от бизнес-отношений с Москвой и Минском.

Об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Каэюнас, сообщает Delfi.

Депутат связал свою инициативу с войной, которая продолжается в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.

Видео дня

«Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных», — пояснил политик.

Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, должны будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Литва Беларусь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X