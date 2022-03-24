В Лисичанске оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, ранен водитель 24 марта, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Автобус (Фото:Şahin Sezer Dinçer / Pixabay)

Российские оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Лисичанске, Луганской области, который на момент обстрела уже отвез людей и возвращался пустым.



Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



«Россияне воюют с украинскими детьми, женщинами и стариками. „Втарая армия мира“ обстреляла эвакуационный автобус в Лисичанске», — сообщили в военной администрации.

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Сообщается, что в результате вражеской пули был ранен водитель.

«Надеемся автобус сможем отремонтировать, потому что он сейчас на вес золота», — говорят военные.

Ранее НВ сообщал, что российская армия открыла огонь по одному из лечебных заведений в Лисичанске.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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