«Настоящий ад». Полиция рассказала о ситуации в Лисичанске: город просто уничтожается

27 июня, 13:30
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В Лисичанске происходит настоящий ад, отметили в полиции (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Лисичанске происходит настоящий ад, отметили в полиции (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Начальник управления патрульной полиции Луганской области Виктор Левченко рассказал, что ситуация в Лисичанске остается сложной. Оккупанты уничтожают город постоянными обстрелами.

«В Лисичанске происходит настоящий ад. Постоянные обстрелы, город просто уничтожается. Также орки пытаются штурмовать город со стороны Попасной, но наши военные держат оборону. Город не блокирован. Военные держат коридоры, доступ к городу, но все пути простреливаются. Также вражеская авиация наносит удары. Любой выезд в Лисичанск — чрезвычайная опасность», — сообщил он в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, украинские военные контролируют дороги в город, но эти пути находятся под постоянными обстрелами российской оккупационной армии.

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Левченко добавил, что эвакуация из города продолжается.

«Эвакуация проходит, но она проходит уже тихо, никто не объявляет о ней. Сейчас очень активно по эвакуации работает ГСЧС на бронированном транспорте, полиция. Все одной командой пытаемся разными путями спасти как можно больше людей. Точную цифру называть не буду. Для нас даже один эвакуированный человек — это очень много. Вчера были эвакуированы дети, позавчера были эвакуированы дети», — отметил он.

https://www.youtube.com/embed/cYhSi5PIFLM

Точное количество жителей, который сейчас остаются в Лисичанске, подсчитать сложно. Ориентировочно их количество оценивают в 10−15 тысяч.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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