В Лисичанске от вражеских обстрелов погиб шестилетний ребенок — глава ОВА

12 июня, 21:49
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«Дорога життя» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

«Дорога життя» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook)

В воскресенье, 12 июня, в Лисичанске Луганской области в результате обстрела со стороны россиян погиб шестилетний ребенок.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок», — говорится в сообщении.

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Гайдай отметил, что два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены оккупантами. Третий — целый день под обстрелами.

«Он старый и критически аварийный, грузовики по нему передвигаться не могут — велик риск обвала. В случае разрушения этого путепровода — областной центр будет отрезан», — добавил он.

Глава ОВА добавил, что пока эвакуации из Северодонецка нет.

«Учитывая последние события, единственный вариант выхода из города — это пешком уцелевшим мостом, потому что автобусы не проедут — но это крайне опасно», — подчеркнул он.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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