В Лисичанске немецкие журналисты попали под российский обстрел — видео
Немецкие журналисты попали под обстрел оккупантов (Фото:Скриншот видео Paul Ronzheimer / Twitter)
Немецкие журналисты таблоида Bild попали под обстрел на выезде из Лисичанска. Оккупанты обстреляли их автомобиль.
Об этом сообщает журналист Пол Ронцхаймер в Twitter.
Он уточнил, что их команда не пострадала, а у машины выбило только стекло.
«Мы только что попали под обстрел на выходе из Лисичанска, который почти окружен. Слава богу, Гиоргос, Вадим и я не пострадали, в машине разбилось только одно стекло. Русские активно атаковали дорогу из миномета. До этого мы были внутри Лисичанска», — написал он.
22 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах недалеко от города.
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