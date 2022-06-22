В Лисичанске немецкие журналисты попали под российский обстрел — видео

22 июня, 16:20
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Немецкие журналисты попали под обстрел оккупантов (Фото:Скриншот видео Paul Ronzheimer / Twitter)

Немецкие журналисты попали под обстрел оккупантов (Фото:Скриншот видео Paul Ronzheimer / Twitter)

Немецкие журналисты таблоида Bild попали под обстрел на выезде из Лисичанска. Оккупанты обстреляли их автомобиль.

Об этом сообщает журналист Пол Ронцхаймер в Twitter.

Он уточнил, что их команда не пострадала, а у машины выбило только стекло.

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«Мы только что попали под обстрел на выходе из Лисичанска, который почти окружен. Слава богу, Гиоргос, Вадим и я не пострадали, в машине разбилось только одно стекло. Русские активно атаковали дорогу из миномета. До этого мы были внутри Лисичанска», — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/ronzheimer/status/1539584613311549440?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1539584613311549440%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fnemetskie-zhurnalisty-popali-obstrel-lisichanske-1655902472.html

22 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах недалеко от города.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Лисичанск Bild Нападение на журналистов Война России против Украины

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