В Лисичанске немецкие журналисты попали под российский обстрел — видео 22 июня, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Немецкие журналисты попали под обстрел оккупантов (Фото:Скриншот видео Paul Ronzheimer / Twitter)

Немецкие журналисты таблоида Bild попали под обстрел на выезде из Лисичанска. Оккупанты обстреляли их автомобиль.

Об этом сообщает журналист Пол Ронцхаймер в Twitter.

Он уточнил, что их команда не пострадала, а у машины выбило только стекло.

«Мы только что попали под обстрел на выходе из Лисичанска, который почти окружен. Слава богу, Гиоргос, Вадим и я не пострадали, в машине разбилось только одно стекло. Русские активно атаковали дорогу из миномета. До этого мы были внутри Лисичанска», — написал он.

Видео дня

22 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах недалеко от города.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.