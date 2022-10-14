Более 30 защитников. В Лимане завершилась эксгумация тел из массового захоронения украинских военных

14 октября, 19:14
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Место массового захоронения украинских военнослужащих в Лимане (Фото:Нацполиция Донецкой области)

Место массового захоронения украинских военнослужащих в Лимане (Фото:Нацполиция Донецкой области)

В освобожденном Лимане Донецкой области следователи завершили эксгумацию тел из массового захоронения украинских военных. Из братской могилы достали тела 34 украинских защитников.

Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

В настоящее время ведутся работы в другом месте, где похоронены более 120 гражданских. В сутки следователи поднимают и обследуют около десяти тел.

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Полицейские установили 35 захоронений на деоккупированных территориях. За сутки полиция получила информацию о еще четырех местах захоронения.

11 октября в Донецкой области на территории деоккупированного Святогорска и Лимана эксгумировали 78 тел, среди которых есть дети.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Украинские военные Массовые захоронения Война России против Украины Лиман

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