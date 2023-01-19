В Лимане задержали женщину, которая занималась «энергосбытом» во время оккупации
Сотрудник СБУ (Фото:СБУ / Facebook)
В деоккупированном Лимане Донецкой области правоохранители задержали женщину, которая после захвата города начала сотрудничать с боевиками «ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что подозреваемая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами.
«Женщина добровольно заняла должность так называемого специалиста по энергосбыту государственного унитарного предприятия «Региональная энергоснабжающая компания технической единицы «Центральные электрические сети» Министерства угля и энергетики «ДНР», — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что женщина организовывала работу подчиненного персонала, заключала договоры с потребителями электроэнергии и контролировала оплату горожанам денег за использованные энергоресурсы. Также женщина принимала решение об отключении абонентов от питания за неуплату счетов.
Ей сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и заключили под стражу. За совершенное правонарушение она может получить до пяти лет тюрьмы.