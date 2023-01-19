В Лимане задержали женщину, которая занималась «энергосбытом» во время оккупации 19 января, 18:24 Сотрудник СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

В деоккупированном Лимане Донецкой области правоохранители задержали женщину, которая после захвата города начала сотрудничать с боевиками «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами.

«Женщина добровольно заняла должность так называемого специалиста по энергосбыту государственного унитарного предприятия «Региональная энергоснабжающая компания технической единицы «Центральные электрические сети» Министерства угля и энергетики «ДНР», — говорится в сообщении.

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Правоохранители отмечают, что женщина организовывала работу подчиненного персонала, заключала договоры с потребителями электроэнергии и контролировала оплату горожанам денег за использованные энергоресурсы. Также женщина принимала решение об отключении абонентов от питания за неуплату счетов.

Ей сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и заключили под стражу. За совершенное правонарушение она может получить до пяти лет тюрьмы.